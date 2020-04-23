В Британии собак хотят научить вынюхивать коронавирус у заболевших людей (видео)

Если эксперимент будет удачным, собаки смогут работать в аэропортах и на вокзалах, проверяя сотни людей.

Британские ученые попытаются научить собак обнаруживать у людей коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОставайтесь дома: Google посвятил новый дудл борьбе с COVID-19

Во время эксперимента, который продлится до двух месяцев, собачек будут учить различать образцы запахов, забранных у здоровых людей и у больных коронавирусом.

Чтобы не подвергать собак и кинологов, вирус в образцах будет деактивированным. Собаки уже умеют выявлять у людей малярию, болезнь Паркинсона и некоторые виды рака, а еще способны замечать повышенную температуру.

Участие в исследовании примут шестеро четвероногих - лабрадоры, кокер-спаниели и лабрадудль. Если эксперимент будет удачным, собаки смогут работать в аэропортах и на вокзалах, проверяя сотни людей.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением в мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек. От болезни COVID-19, умерли более 183 тысяч человек. При этом вылечились от недуга более 710 тысяч человек.