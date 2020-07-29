Поступление в заведения высшего образования по результатам ВНО поддерживают 67% украинцев - опрос

Около 70% граждан согласны, что ВНО поставило всех абитуриентов в равные условия.

67% украинцев поддерживают введенную в 2008 году систему поступления в заведения высшего образования по результатам внешнего независимого оценивания.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля.

По данным, которые представлены сегодня на пресс-конференции, не поддерживают такую систему только 14% респондентов.

Причинами такой поддержки около 70% граждан называют то, что ВНО поставило всех абитуриентов в равные условия. Около 60% говорят, что ВНО позволило уменьшить уровень коррупции при поступлении в ЗВО. Такое мнение преобладает во всех регионах, хотя на востоке и юге около 28% не считают, что ВНО позволило уменьшить уровень коррупции.

Исследование проведено методом личного интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет по месту жительства во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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