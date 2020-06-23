Степанов заверил, что ВНО в Украине состоится

Отмена ВНО предусмотрена, если показатель активных больных COVID-19 составит 60 случаев на 100 тыс. населения, а сегодня это менее 50 на 100 тыс. населения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что внешнее независимое оценивание состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал в ходе онлайн-брифинга.

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«Проведение ВНО в нашей стране возможно, и показатель, установленный нашей комиссией по ТЭБ и ЧС (УНИАН: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), - он сейчас не превышен. И поэтому ВНО состоится в нашей стране», - сказал Степанов.

Он пояснил, что речь идет о показателе 60 на 100 тыс. населения - показатель, который выявляет число активных больных COVID-19 на данный момент.

«Активные больные - это те люди, которые непосредственно сейчас болеют коронавирусной болезнью. То есть, не общее число заболевших людей, а те, которые болеют на сегодняшний день. В настоящее время этот показатель составляет около 48 на 100 тыс. населения», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 22 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила провести внешнее независимое оценивание в Украине с 25 июня до 17 июля.

Это означает, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, сказала Мандзий.

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