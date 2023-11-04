Иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны почти 400 миллионов гривень.

По решению Международного арбитражного суда иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины почти 400 миллионов гривень за некачественные бронежилеты и шлемы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в начале полномасштабного вторжения ведомство приобрело у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

"Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания - Минобороны не принимало их", - отмечают в министерстве.

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Поставщик не выполнил требование украинской стороны о возврате денег за товар, который поставляли без подтверждения о баллистических испытаниях, а также об уплате штрафных санкций. Юридическая служба Минобороны подала иск в Международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

По решению Международного арбитражного суда, общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор.

В Минобороны пояснили, что поскольку договор является внешнеэкономическим, то суммы обязательств - в евро, а в гривнях эта сумма составляет почти 400 миллионов.

При этом в ведомстве отмечают, что по решению арбитража, годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Скандалы с закупками в Минобороны - что известно

Как сообщал УНИАН, различные судебные дела, касающиеся закупки зимней формы и бронежилетов для украинских защитников, рассматриваются и в Украине.

В июне 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю министра обороны нашего государства и его подчиненному, которые присвоили более миллиарда гривень бюджетных средств. Речь идет о бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-заместителе директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком.

По данным спецслужбы, они причастны к хищению средств на закупки зимней формы и бронежилетов для украинских защитников, которые воюют.

Правоохранители выяснили, что фигуранты организовали незаконную схему в начале марта прошлого года - осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов на более 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки.

Эксперты выяснили, что на самом деле эти средства защиты стоят всего 25 млн грн. Кроме того, закупленные бронежилеты не соответствовали заявленному классу защиты.

Злоумышленники также провели закупку оптовой партии зимних курток и брюк плохого качества для наших защитников на общую сумму 900 млн грн.

Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

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