В ООН подчеркнули, что позиция относительно статуса Крыма остается неизменной.

В ООН заявили, что хотят от экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской больше дополнительной информации о якобы нехватке воды на полуострове.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что в июне Поклонская обращалась к организации по поводу проблемы поставки воды на оккупированный Крым из Украины.

Тогда же с просьбой запустить воду она обращалась к украинским властям, однако ответа не получила.

Позже Поклонская заявила, что ей «предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН».

Сейчас же СМИ получили ответ ООН на обращение Поклонской.

"В связи с отсутствием доступа в Крым, наш директор отдела полевых операций и технического сотрудничества УВКПЧ ответил госпоже Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине", – говорится в ответе.

В ООН отметили, что позиция относительно статуса Крыма остается неизменной и базируется, в частности, на резолюции по территориальной целостности Украины.

Водоснабжение в Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

«Глава правительства» оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды.

По оценке аналитиков группы "Информационное сопротивление", за последние годы ситуация с водой в Крыму имеет тенденцию к деградации природных и наливных резервуаров, за счет ресурса которых происходит поставка бытовым и промышленным потребителям.

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Автор: Яна Ставская