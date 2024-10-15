Порошенко поручил 'замять' скандал с задержанием его депутата с 1,5 млн долл. наличными, - эксперт

Петр Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн долларов незадекларированной наличности и объекты недвижимости. Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков.

"Рассказывают, что "Сывочолый Крыголам", который очень любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность, был взбешен коррупционным конфузом. Даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку о миллионерше из Хмельницкого, которая попалась. И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой Баранская стала депутатом, и в целом по всей этой крайне неприглядной ситуации", - пишет Кочетков, отмечая, что Баранскую подозревают в незаконном обогащении.

По информации ГБР, следователи расследуют уголовное дело по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения договоров частной компанией, директором которой сейчас является Баранская.

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По данным СМИ, это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности", в которых Порошенко публично отмалчивается. Так, в начале лета народные избранники от "ЕС" под видом командировок массово выехали на отдых в страны Евросоюза.

Ранее лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его супруга развлекались на Мальдивах, надев на вечеринку украшения стоимостью более 10 млн. грн. При том что сам депутат выехал в Европу якобы на важную конференцию по восстановлению городов от российской агрессии.

Напомним, фракция "Европейской солидарности" – самая богатая в парламенте. Депутаты Порошенко обогатились во время войны больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые.