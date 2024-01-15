Народный депутат Петр Порошенко через свой банк вложил в облигации 156 млн. грн., которые украинцы донатили в его фонд. Из них он заработает 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли, - пишет эксперт Валентин Гладких со ссылкой на финансовые документы покупки облигаций.

Эксперт отмечает, что Петр Порошенко заработает с донатов украинцев 50 млн. грн. благодаря высоким процентам прибыли и банковской комиссии, поскольку операция проводится через Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко.

"Петр Алексеевич, очевидно, планировал замять скандал с Орбаном широким жестом, но, как всегда, решил по дороге подзаработать и снова дал в штангу. На фото – квитанция от Петра Алексеевича. Это с его поста в ТГ, в котором он похвастался, мол вот мой фонд забросил на военные облигации 156 млн грн. Инвестирую в ВСУ! Нет Петр Алексеевич, не инвестируете, а зарабатываете на ВСУ", - отмечает Гладких.

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По словам эксперта, Петр Порошенко купил на сумму более 156 млн. грн. военных облигаций, из которых он через 22 месяца получит 32% прибыли около 50 млн. грн. К тому же эта прибыль не будет облагаться налогом. Однако инвестирует Порошенко не свои деньги, а донаты украинцев, отмечает эксперт.

"Чьи это деньги? Не Петра и не Марины, как написано в его посту. В платежке отмечено, что покупает облигации Благотворительный фонд Порошенко. Это фонд, куда украинцы донатят Порошенко для ВСУ. Это в том числе деньги украинцев на мавики, рации и другие вещи для фронта, а не на заработок Петру Алексеевичу. Но он их решил прокрутить с пользой для кошелька. А Международный инвестиционный банк, через который Порошенко покупает прибыльные облигации... принадлежит Порошенко. То есть, и здесь он зарабатывает: на банковской комиссии", - пишет эксперт.

Гладких отмечает, что Порошенко почти на два года замораживает 156 млн. гривен из фонда, куда донатят украинцы на ВСУ, чтобы заработать 50 млн. грн.

"Порошенко вкладывает донаты украинцев, чтобы заработать себе проценты. Прокручивает через свой банк и еще и пиарится на этом. Честно говоря, такого я не ожидал. Можно было бы взять тех же 37 млн от Орбана

и прокрутить через свой банк, а не наживаться на донатах на ВСУ", - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, ранее Петр Порошенко получил более 37 млн грн, от правительства Орбана за неделю до запланированной поездки в пророссийский политик.