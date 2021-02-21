Продавцы рассказали, что пока никакого распоряжения о закрытии магазинов не получали.

Украинские магазины сети «Спортмастер» сегодня работают в обычном режиме, хотя управляющая ею компания попала под санкции, введенные СНБО 19 февраля.

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Как сообщает "24 канал", продавцы рассказали журналистам, что пока никакого распоряжения о закрытии магазинов не получали.

Операторы сети предупреждают клиентов, что по крайней мере сегодня сбоев в работе "Спортмастера" нет.

Отмечается, что магазины сети есть в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Чернигове, Запорожье, Николаеве, Виннице, Сумах, Житомире, Херсоне, Ривне, Кривом Роге, Полтаве и Черкассах.

Санкции против «Спортмастера»

Решение СНБО о вводе санкций против Виктора Медведчука и его окружения касается восьми физических и 19 юридических лиц.

Среди них есть Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур, Оуэ Даунтаун), которая управляет сетью магазинов "Спортматер" в Украине.

Относительно компании действуют следующие санкции:

ограничения торговых операций (полный запрет)

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет)

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

Запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

20 февраля санкции были введены в действие указом Зеленского. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: Дмитрий Захаров