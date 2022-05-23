На сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

Российские военные вывозят жителей оккупированных населенных пунктов Попаснянской общины и грабят их дома.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов.

"Они вывозят людей Попаснянской общины, а в это время грабят их дома: забирают все, что возможно, из гаражей, квартир. Они просто вывозят попаснян с Попаснянской общины, даже пытаются быть в это время вежливыми, а в это время просто разворовывают добро, которое наживалось десятилетиями", - сказал он.

По его словам, на сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Попасной оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей из укрытия, после чего отвозят в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы.

Вас также могут заинтересовать новости: