Российские военные вывозят жителей оккупированных населенных пунктов Попаснянской общины и грабят их дома.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов.
"Они вывозят людей Попаснянской общины, а в это время грабят их дома: забирают все, что возможно, из гаражей, квартир. Они просто вывозят попаснян с Попаснянской общины, даже пытаются быть в это время вежливыми, а в это время просто разворовывают добро, которое наживалось десятилетиями", - сказал он.
По его словам, на сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Попасной оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей из укрытия, после чего отвозят в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы.