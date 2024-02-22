В частности, без помощи на фронте будет больше потерь среди солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что произойдет, если Соединенные Штаты Америки не возобновят оказывать Украине необходимую военную поддержку. Об этом Зеленский сказал в интервью FOX News во время визита на линию фронта.

В частности, у президента спросили о том, существует ли какой-то другой вариант, если США по определенным причинам не окажут необходимую помощь.

"Конечно, очень сложно найти что-то, вы знаете, подобное. Конечно, мы найдем, мы не останемся на одном месте. Мы должны выжить. Мы должны найти определенные параллельные шаги или другие решения, но, в любом случае, вы понимаете, что эта помощь является чрезвычайно важной", – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, без дополнительной помощи все больше героических украинских солдат попадут в госпитали.

"Потому что если вы не имеете реального оборонительного щита и какой-то похожей мощной артиллерии со снарядами, конечно, вы будете терять людей", – сказал Зеленский.

По данным журналистов, президент Украины продолжает настаивать на необходимости поставок помощи от союзников, и в частности, от США. С американской поддержкой, по убеждению Зеленского, можно будет оттеснить силы президента РФ Владимира Путина и сесть за стол переговоров с "сильной рукой для игры".

Вопросы помощи Украине

Как сообщал УНИАН, во время участия в Мюнхенской конференции безопасности на пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис президент Зеленский заявил, что Украина стремится добиться сохранения принципиальной американской поддержки. Также он заявил, что надо конфисковать российские активы.

С октября месяца 2023 года в Конгрессе США не могут договориться о дальнейшей поддержке Украины на около 60 млрд долларов. Но до сих пор этот запрос не был поддержан. После нескольких месяцев дебатов в Сенате США (верхняя палата Конгресса) одобрили соответствующий законопроект, только в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) этого до сих пор не произошло.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

В свою очередь, президент США Джо Байден выражает готовность провести встречу со спикером Джонсоном, чтобы сдвинуть рассмотрение помощи для Украины с места.

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