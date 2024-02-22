Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что произойдет, если Соединенные Штаты Америки не возобновят оказывать Украине необходимую военную поддержку. Об этом Зеленский сказал в интервью FOX News во время визита на линию фронта.
В частности, у президента спросили о том, существует ли какой-то другой вариант, если США по определенным причинам не окажут необходимую помощь.
"Конечно, очень сложно найти что-то, вы знаете, подобное. Конечно, мы найдем, мы не останемся на одном месте. Мы должны выжить. Мы должны найти определенные параллельные шаги или другие решения, но, в любом случае, вы понимаете, что эта помощь является чрезвычайно важной", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, без дополнительной помощи все больше героических украинских солдат попадут в госпитали.
"Потому что если вы не имеете реального оборонительного щита и какой-то похожей мощной артиллерии со снарядами, конечно, вы будете терять людей", – сказал Зеленский.
По данным журналистов, президент Украины продолжает настаивать на необходимости поставок помощи от союзников, и в частности, от США. С американской поддержкой, по убеждению Зеленского, можно будет оттеснить силы президента РФ Владимира Путина и сесть за стол переговоров с "сильной рукой для игры".
Вопросы помощи Украине
Как сообщал УНИАН, во время участия в Мюнхенской конференции безопасности на пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис президент Зеленский заявил, что Украина стремится добиться сохранения принципиальной американской поддержки. Также он заявил, что надо конфисковать российские активы.
С октября месяца 2023 года в Конгрессе США не могут договориться о дальнейшей поддержке Украины на около 60 млрд долларов. Но до сих пор этот запрос не был поддержан. После нескольких месяцев дебатов в Сенате США (верхняя палата Конгресса) одобрили соответствующий законопроект, только в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) этого до сих пор не произошло.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.
В свою очередь, президент США Джо Байден выражает готовность провести встречу со спикером Джонсоном, чтобы сдвинуть рассмотрение помощи для Украины с места.