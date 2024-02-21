Украина рассчитывает на помощь США, которая включает в себя вооружение и средства противовоздушной обороны, а также финансирование определенных процессов.

Украина рассчитывает на восстановление поставок американского оружия, ведь это "очень серьезный вопрос для нас". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу".

"Мы не только из Соединенных Штатов получаем технику и вооружение. Есть еще мощные европейские страны такие, как Германия, Франция, Великобритания, которые нам дают и ракеты, и боеприпасы дополнительные к системам ПВО и прочее. Но, безусловно, главный наш союзник в плане поставки вооружения - это США", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что Украина рассчитывает на их помощь, которая включает в себя вооружение и средства противовоздушной обороны, те же самые Patriot. Но не менее важным, по словам Игната, является финансирование определенных процессов.

Видео дня

"Процесс обучения пилотов, скажем. Их могут финансировать как Соединенные Штаты, так и другая европейская страна, которая берет на себя ответственность в рамках авиационной коалиции. Это все прописывается. Поэтому без вариантов - помощь в виде крупных финансовых вливаний Украине нужна. И тот пакет помощи, который был объявлен (60 миллиардов, застрявших в Конгрессе - УНИАН) Соединенными Штатами, - это, безусловно, очень серьезный вопрос для нас", - подчеркнул он.

Проблемы с американской помощью Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре США выделили Украине последний пакет военной помощи за счет денег, которые были выделены Коннгресом ранее. С тех пор нового финансирования не было. В Пентагоне заявили, что без новых поставок оружия Украина будет вынуждена выбирать, за какие населенные пункты стоит бороться, учитывая имеющиеся ресурсы.

"Если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удержать с тем, что у них есть", - заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Вас также могут заинтересовать новости: