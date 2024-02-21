Украина рассчитывает на восстановление поставок американского оружия, ведь это "очень серьезный вопрос для нас". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу".
"Мы не только из Соединенных Штатов получаем технику и вооружение. Есть еще мощные европейские страны такие, как Германия, Франция, Великобритания, которые нам дают и ракеты, и боеприпасы дополнительные к системам ПВО и прочее. Но, безусловно, главный наш союзник в плане поставки вооружения - это США", - отметил Игнат.
Спикер добавил, что Украина рассчитывает на их помощь, которая включает в себя вооружение и средства противовоздушной обороны, те же самые Patriot. Но не менее важным, по словам Игната, является финансирование определенных процессов.
"Процесс обучения пилотов, скажем. Их могут финансировать как Соединенные Штаты, так и другая европейская страна, которая берет на себя ответственность в рамках авиационной коалиции. Это все прописывается. Поэтому без вариантов - помощь в виде крупных финансовых вливаний Украине нужна. И тот пакет помощи, который был объявлен (60 миллиардов, застрявших в Конгрессе - УНИАН) Соединенными Штатами, - это, безусловно, очень серьезный вопрос для нас", - подчеркнул он.
Проблемы с американской помощью Украине
Как сообщал УНИАН, в декабре США выделили Украине последний пакет военной помощи за счет денег, которые были выделены Коннгресом ранее. С тех пор нового финансирования не было. В Пентагоне заявили, что без новых поставок оружия Украина будет вынуждена выбирать, за какие населенные пункты стоит бороться, учитывая имеющиеся ресурсы.
"Если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удержать с тем, что у них есть", - заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.