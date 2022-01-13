Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Украине будут судить бывшего украинского военного за помощь россиянам в переправке в Крым во время оккупации полуострова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которого осенью 2021 года правоохранители автономии задержали на Херсонщине.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-военнослужащем ВСУ Валерии Золотых.

Сейчас действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 4 ст. 260 УК Украины (Участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях).

Отмечается, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" способствовал российским военным, участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".

Читайте такжеЗеленский продлил до 10 лет санкции в отношении лиц, причастных к организации "выборов" в КрымуКроме того, он принимал участие в блокировании диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта для недопущения приземления самолетов, которые двигались с материковой части Украины в Крым.

"Бывший военнослужащий помог ВС РФ установить контроль над деятельностью аэропорта и РСП "Крымаэрорух". Он координировал работы диспетчеров относительно полетов российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова", – рассказали в прокуратуре.

За совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Россия захватила украинский Крым в 2014 году и провела там так называемый "референдум", согласно которому якобы большинство жителей полуострова "высказались за присоединение к РФ".

Украина и ряд стран Запада не признают Крым "российским" и наказали РФ за агрессию – ввели санкции.

Напомним, в Киеве 23 августа прошлого года руководители делегаций более 40 стран и международных организаций основали Крымскую платформу, цель которой – прекращение российской оккупации полуострова мирным путем.

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