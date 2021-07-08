СБУ задержала "авторитета" из санкционного списка СНБО / фото ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "криминального авторитета" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, сообщили в пресс-центре СБУ.

Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Организовал схему гражданин России. Он фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка / фото ssu.gov.ua

Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Злоумышленники сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за рубежа, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Как сообщил Telegram-канал "Xydessa", поддельная валюта ввозилась с Турции. Один из задержанных оказался бывшим киевским полицейским.

Санкции СНБО против "криминальных авторитетов"

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Автор: Светлана Закелова