Криминальный авторитет организовал схему сбыта крупных сумм поддельных денег.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "криминального авторитета" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, сообщили в пресс-центре СБУ.

Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Организовал схему гражданин России. Он фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Злоумышленники сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за рубежа, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Как сообщил Telegram-канал "Xydessa", поддельная валюта ввозилась с Турции. Один из задержанных оказался бывшим киевским полицейским.

Санкции СНБО против "криминальных авторитетов"

14 мая СНБО ввел санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

Также были применены санкции против 557 "воров в законе". Из них 542 – граждане иностранных стран и 15-граждане Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова