Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия на левобережье Херсонской области.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного коллаборанта из оккупационного "управления МВД РФ в Херсонской области", которое действует на временно захваченной части региона. Злоумышленник причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей.

Как сообщил пресс-центр СБУ, сейчас он скрывается от правосудия на левобережье области, но сотрудники СБУ установили его личность и задокументировали преступления.

Отмечается, что фигурантом является бывший житель Донецкой области Сергей Березин, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации "ДНР".

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В спецслужбе проинформировали, что тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого "Ясиноватского горотдела МВД" в оккупированном городе.

"После начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил "повышение" и возглавил созданное агрессором "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ". На этой "должности" злоумышленник выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе. Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках. В застенках людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломать в них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной части на юге Украины продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала еще одного агента главного управления Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе. Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.

В то же время, на Киевщине задержали гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".

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