Памятник установили еще в 1966 году.

Активисты снесли памятник НКВД в поселке Калиновка Киевской области. Гранитный камень установили еще в 1966 году.

Об этом сообщает на Telegram-канал молодежной организации "Гонор Киев".

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие неравнодушные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", - говорится в сообщении.

В свою очередь активист Сергей Стерненко заявил, что во время демонтажа якобы нашли венок от "Нацгвардии".

Читайте такжеВ Днепре из памятника Ленину сделали писсуар (фото)"Эта каменная брыла много лет была местом поклонения для расформированного "Беркута", а сегодня там был обнаружен еще и венок от "Нацгвардии". Любители "советских" оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что памятник НКВД в поселке Калиновка установили еще в 1966 году "в честь чекистов и рабочих, погибших в боях за оборону Киева".

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные изуродовали памятник "Ежик в тумане", который стоял в сквере на улице Рейтарской. Вандалы выломали скульптуру с "мясом" и повредили Ежику носик. Теперь памятник нуждается в серьезной реставрации.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Горбачева