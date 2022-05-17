За счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта.

В Киевской области обнаружено украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову.

Согласно сообщением Государственного бюро расследований, Молчанов является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ", приближенный к оккупационной власти и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Сотрудники ГБР установили, что выявленное производство входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из РФ.

"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Так, за счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", - подчеркнули в ГБР.

Проведен комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности. Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, в офисных помещениях и на промышленных объектах предприятия, связанного с российским капиталом.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в 2018 году Министерство финансов США эту российскую компанию и ее генерального директора внесло в т. н. "кремлевский список" – перечень субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, в Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана.