Почти 30% опрошенных не соглашаются с этим.

Почти половина украинцев (48%) согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта «Молотова-Риббентропа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленных сегодня на пресс-конференции.

Не согласны с этим утверждением 29%, еще 23% не определились с ответом.

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По данным исследования, с этим тезисом согласно большинство украинцев в западном, центральном и южном регионах Украины, в восточном регионе примерно одинаковое количество тех, кто соглашается и кто не соглашается с тезисом об общей ответственности двух диктаторов за развязывание Второй мировой войны.

Среди молодежи 18-29 лет соглашаются с этим утверждением 50% респондентов, не согласны - 22%. Среди всех возрастных категорий большинство также соглашается с этим тезисом, хотя и разрыв между согласными и несогласными становится меньше с увеличением возраста респондентов.

Также это же мнение преобладает среди электората всех партий, кроме "Оппозиционного платформы - за жизнь".

В опросе принял участие 2 тыс. 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк