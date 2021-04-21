Лишь 7% респондентов назвали выходом из сложившейся ситуации предоставление автономии террористическим организациям "ЛНР/ДНР".

Почти половина украинцев (45%) считают реальной угрозой нападение России или введение российских войск на территорию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп", обнародовали сегодня на пресс-конференции.

"45% считают, что наращивание силы со стороны РФ на границах с Украиной свидетельствует о существовании реальной и серьезной угрозы нападения России или введения российских войск на территорию Украины", - отметили социологи.

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При этом почти треть респондентов убеждены, что в случае введения Россией своих войск на украинскую территорию, ожидается длительный военный конфликт, в результате которого РФ потерпит поражение. Причем такой ответ почти вдвое чаще давали мужчины, чем женщины.

В то же время респонденты с востока и юга реже выбирали такой вариант ответа. Зато чаще они высказывали мнение, что "будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение".

Также, по данным опроса, в случае подтягивания российских войск к границам и угрозы вторжения лучшим решением со стороны властей Украины более половины опрошенных (51%) назвали усиление украинских границ военным контингентом, полную милитаризацию, мобилизацию, активизацию создания территориальной обороны и подготовку к отражению нападения .

Также в этой ситуации 48% считают нужным искать партнеров и военной помощи на Западе, 38% высказались за вариант усиления поисков дипломатических путей разрешения конфликта, инициирование нового переговорного процесса, целью которого должно стать усиление давления на Россию. 23% опрошенных выбрали активизацию переговорных процессов непосредственно с Россией для поиска возможных компромиссов.

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Что касается санкций Запада против России, то 42% считают их эффективными, но недостаточными, чтобы сдержать агрессию России против Украины и 32% - малоэффективными, ведь Россия не реагирует на них и менять свою политику в отношении Украины не собирается.

Лишь 7% респондентов назвали выходом из сложившейся ситуации, предоставление автономии террористическим организациям "ЛНР/ДНР".

Что известно об опросе

Опрос проводился в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В онлайн-опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк