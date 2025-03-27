Поблагодарить тех, кто повлиял на каждого: стартовал прием заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025

В Украине анонсировали старт приема заявок на девятую национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. Она призвана отметить достижения учителей-агентов изменений, которые внедряют инновационные подходы в образовании и воспитывают будущих лидеров Украины. Главный победитель получит 1 000 000 гривень для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Мировую премию Global Teacher Prize. Чтобы принять участие, достаточно заполнить анкету на сайте премии.

Учителя повлияли на каждого из нас. Именно они заложили основы того, что в будущем стало критическим мышлением, смелостью выражать свое мнение, предпринимательской жилкой или любовью к природе. Они всегда влияли на то, что мы создаем, потому что повлияли на создание нас самих - наших интересов и наших взглядов.

Именно поэтому существует Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия, направленная на признание учителей Украины, которые делают весомый вклад в развитие образования и общества. Основанная в 2017 году общественным союзом "Освіторія" премия не только отмечает профессиональные достижения преподавателей, но и подчеркивает их общественную ценность.

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В каждой идее, в каждом проекте, в каждом бизнесе и инициативе заметен их след. Но в то же время учителя постоянно остаются за кулисами. О них не пишут в титрах выдающихся фильмов и не упоминают на церемониях наград, хотя именно они формируют тех, кто в будущем получает аплодисменты и признание. Особенно это касается педагогов в маленьких украинских городках или селах, где они прилагают невероятные усилия, чтобы обеспечить маленьким украинцам качественное, интересное образование и равные возможности.

"Успех начинается со слов учителя: "Попробуй, у тебя получится!". Именно учителя замечают и раскрывают в детях таланты, которые потом меняют мир. А сегодня, в Украине, во времена войны, их поддержка становится для детей еще и точкой опоры. Каждый ребенок, который продолжает учиться, - это еще один шаг к возрождению страны. Именно поэтому профессия учителя, которую ценят и уважают, - ключевая для любого государства. И именно поэтому наша Премия - не просто награда. Это признание учительского вклада в укрепление Украины через образование, через веру в потенциал каждого ребенка, несмотря на все вызовы, стоящие перед нами. Поэтому хочу, чтобы учителя не сомневались в себе и участвовали! " - отметила основательница "Освіторії" и премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин. - "А каждый украинец может сделать свой вклад в развитие образования - номинировать любимого педагога на сайте Премии и сделать видимыми его или ее заслуги", - подытожила она.

Лучше всего старания учителей заметны их ученикам, поэтому именно им предлагают рассказать о своих выдающихся наставниках, номинируя их на Global Teacher Prize Ukraine на сайте премии. Ведь если школа - это их первая социальная сеть, то учителя - первые инфлюенсеры. Номинировать могут также родители и коллеги - в прошлом году Премия собрала почти таких 2000 номинаций.

Кроме Главного победителя, в этом году отметят педагогов в нескольких дополнительных номинациях, таких как "Учитель Математики" от IT-компании SoftServe, "Учитель STEM" от Tokarev Foundation. Победители этих номинаций получат денежное вознаграждение и возможность реализовать собственный образовательный проект. Также, все желающие смогут отдать голос за фаворита в номинации "Выбор украинцев" на платформе Дія.Освіта. KSE Foundation дополнительно отметит трех учителей денежной премией в рамках грантовой программы Talents for Ukraine.

Традиционно будет сделан "Выбор сердцем" - специальная награда для учителей, обучающих детей в больницах от Натальи Мосейчук, а 1+1 media выступит генеральным медиапартнером.

"С каждым разом я все больше убеждаюсь, что среди наших педагогов - лучшие в мире учителя. Обучение детей для них - не просто работа. Это - призвание. Это люди с невероятными историями. Кроме знаний, они несут детям свет и надежду - это особенно важно в условиях полномасштабной войны! И во время обстрелов в укрытии, и в больницах, и дистанционно - наши педагоги всегда рядом со своими учениками. Учителя - важны! И мне особенно приятно, что мы, 1+1 media, из года в год поддерживаем Global Teacher Prize Ukraine. Поэтому я призываю педагогов подавать заявки на участие в премии - потому что о вашем труде должны знать Украина и мир!", - отметила ведущая 1+1 Марафон и интервьюер, куратор премии Наталья Мосейчук.

Подать анкету на сайте globalteacherprize.org.ua может сам учитель до 1 июля, или его могут номинировать ученики, родители и коллеги - ограничений нет. Победителя определят в несколько этапов и объявят во время торжественной церемонии на Международный день учителя 4 октября.

Премию организует "Освіторія" при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, национальной эдьютейнмент-платформы актуальных знаний и навыков Дія.Освіта, государственной образовательной экосистемы Мрия, ІТ-компании SoftServe, Tokarev Foundation, EdPro, Grade Education center, Accord Group и Фонда образовательных инициатив. Группа 1+1 media выступает генеральным медиапартнером, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ и Общественное Вещание обеспечивают информационную поддержку.