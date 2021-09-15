Во всех помещениях лицея установлена современная мебель.

В селе Вышков Калушского района Ивано-Франковской области, расположенном на высоте 800 метров над уровнем моря, открылся лицей, строительство которого было начато еще в 2003 году. Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской ОГА.

Достроить учебное заведение удалось после того, как объект был включен в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

После закладки первого камня на строительстве лицея в 2003 году только спустя десять лет была завершена первая очередь строительства. Чтобы сдать объект полностью, в этом году в рамках "Большой стройки" из государственного и местных бюджетов было выделено 15 млн гривен.

"Строительство лицея продолжалось несколько лет. Из-за отсутствия надлежащего финансового ресурса не было возможности завершить строительство объекта. И при поддержке президентской программы и софинансирования из местной казны школьники и педагоги будут учиться и преподавать в комфортном учебном заведении", - отметила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Все помещения нового лицея, включая классные комнаты, спортивный зал и столовую, оснащены современным оборудованием и мебелью. Для занятий по физкультуре здесь был построен также школьный стадион.

Напомним, недавно сообщалось, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех областных больницах планируется оборудовать вертолетные площадки.

Автор: Иван Бойко