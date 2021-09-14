По программе "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и ГСНС запускает экспериментальный проект аэро-медицинской эвакуации.

Он предусматривает возможность срочно забирать пациентов в неотложных состояниях, сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти. Есть неоспоримый факт - чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем больше шанс на спасение его жизни", - написал он в Facebook.

Согласно экспериментального проекту, диспетчер центра экстренной медицинской помощи может запросить аэро-медицинскую эвакуацию, которую будет осуществлять авиапарк Министерства внутренних дел.

Ляшкотакже сообщил, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2022-2023 годах предусмотрено создание вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице.

"Развитие аэро-медицинской эвакуации - это не только совершенствование гражданской медицинской помощи, но и один из этапов реализации Военно-медицинской доктрины", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области будут созданы больницы нового формата, не уступающие уровню ведущих европейских клиник.

Автор: Иван Бойко