Разрешения получили "Итака", "Ибица", "Зебра", "Паблик" и "Гранд Петин".

Сегодня, 11 июля, в Одессе получили официальное разрешение на открытие еще пять известных пляжей, которые расположены в районах Аркадии и Большого Фонтана.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале, зоны для оздоровления и купания постепенно дополняются. Он отметил, что речь идет об известных пляжах в районе Аркадии - "Итака" и "Ибица". Также официальное разрешение на открытие получили пляжи, которые расположены на Большом Фонтане, - "Зебра", "Паблик", "Гранд Петин".

Это, в частности, так называемые "частные" (арендованные) участки, на которых расположены рестораны, кафе, ночные клубы и т.д. По словам Кипера, список открытых пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок.

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Ранее, с 1 июля, ОВА подписала совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ - о доступе людей к пляжным участкам. Тогда открыли четыре зоны - Инклюзивный пляж и True Man Sun of a Beach и Red Line в Аркадии.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено", - сказал Кипер.

Пляжный сезон в Одессе

Напомним, возможность проведения оздоровительного сезона обсуждали еще весной, однако тогда эксперт предупреждал, что Черное море еще полностью не очистилось после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

8 июня в Одессе начали официально открывать пляжи - первым стал "Калетон". Кипер отметил, что всего хотят открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.

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