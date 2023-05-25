Пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами-башнями на берегу, на окончании траверсов.

В Одессе рассказали, по каким условиями будут открывать пляжи. Как заявил в медиа-центре Украина-Одесса глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук, во время открытия соответствующих пляжей в Одессе главное, что необходимо обеспечить – безопасность.

Он напомнил, что 24 мая принят совместный приказ военной администрации и военного командования, который определяет условия, при выполнении которых доступ к определенным участкам может быть открыт.

"Условия следующие. Между траверсами (пирсами) должно быть натянуто заграждение с буями, которое может будет увидеть на расстоянии не менее 50 м. Вторая составляющая – это сетка, которая должна быть натянута на пирсы, на окончании траверсов. Ее высота должна выступать над поверхностью воды не менее чем на 30 см, а ее подводная часть должна быть не менее двух метров. Это делает невозможным попадание мин в зону возможного поражения", – сказал Крук.

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Он также добавил, пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами-башнями на берегу, на окончании траверсов, а у спасателей должны быть бинокли, рации и средства спасения.

Кроме того, арендаторы должны предусмотреть оповещения отдыхающих, наличие укрытия на пляжах, размещение схем с путями эвакуации граждан и тому подобное. Доступ к пляжам будет возможен исключительно в светлое время суток - с 8:00 до 20:00.

Кроме того, водолазы должны регулярно обследовать подводную часть пляжей для своевременного выявления опасных предметов.

Крук добавил, что до 5 июня комиссия горсовета должна предоставить предложения в ОВА по пляжам, которые можно открыть, но окончательное решение будут принимать ОВА и военное командование.

Также Крук заверил: если кто-то из предпринимателей не успеет до 5 июня обеспечить названные условия, они это смогут сделать позже.

В то же время глава РВА отметил, что люди, которые без разрешения посещают пляжи, нарушают правила, которые установлены военными, но не смог объяснить, на каком основании определенные коммерсанты уже давно начали открывать прибрежные развлекательные клубы и перекрывают пляжи деревянным настилом. Он подчеркнул, что РВА таких разрешений не предоставляла и предложил обратиться в полицию.

Открытие пляжей в Одессе

Напомним, 24 мая стало известно, что на части побережья Одессы разрешат купаться при выполнении арендаторами определенных требований. Доступ может быть открыт именно в областном центре, в пределах береговой линии - от пляжа "Ланжерон" (центр города) до 16 станции Большого Фонтана (Киевский район города).

В то же время, многие люди без специального разрешения уже посещают пляжи и даже купаются, а коммерсанты начали накрывать песок деревянным настилом под кафе и шезлонги.