Пока лучше воздержаться: киевлянам рассказали, когда можно будет снова купаться на пляжах

Киевлянам дали совет относительно купания на пляжах.

Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Байраченко Дмитрий объяснил, почему после дождя лучше воздержаться от купания.

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"Сейчас мы контролируем состояние водоемов. На этой неделе было зафиксировано превышение на 10 из 14 пляжей - несоответствие воды в водоемах по индексу лактозо-положительной кишечной палочки. Я советую киевлянам сутки, а лучше двое суток после того, как дожди проходят, воздержаться от купания", - сказал чиновник в эфире канала "Украина 24".

На вопрос ведущего, почему именно после дождей река непригодна для купания, Байраченко ответил, что в реку попадают поверхностные воды, которые вымывают всю грязь, которая попадает, в том числе, и в реку.

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что вода на всех столичных пляжах не соответствует санитарным нормам.

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