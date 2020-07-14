СБУ задержала одного из фигурантов дела о "пленках Ермака" (фото, видео)

Как сообщили в Службе безопасности, вероятный автор скандальных пленок вместе с еще одним дельцом пытались завладеть 100 тысячами долларов.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании одного из фигурантов дела о «пленках Ермака».

Читайте такжеЗеленский о "пленках Ермака": я знаю, кто хотел меня шантажировать этими записямиКак отметили в пресс-центре СБУ, правоохранители прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой обещали коммерсанту за 100 тысяч долларов «решить» вопрос возврата имущества через связи в правоохранительных органах.

Их задержали в столичном кафе во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды.

«Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначения отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками», – отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, двое граждан, действуя по предварительному сговору, подстрекали представителя иностранной компании к передаче 100 тысяч долларов неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы, а также судье.

Однако передавать взятку они не собирались, а намеревались ею завладеть.

За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возврата, мотивируя наличием соответствующих личных связей.

По данным СМИ, один из задержанных – гражданин Дмитрий Штанько.

Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook обнародовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В то же время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины».

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