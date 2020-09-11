В целом на ремонт этих помещений было потрачено 239,7 тыс. грн

За средства, полученные от пользования заключенными платными камерами в следственных изоляторах, уже отремонтировано 8 бесплатных камер в трех СИЗО.

Читайте такжеВ СИЗО Одессы и Николаева открыли платные камеры с улучшенными условиями содержания (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, экспериментальный проект по созданию платных камер в некоторых следственных изоляторах запустили менее 5 месяцев назад.

"Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, потому что в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Всего, по данным Минюста, по состоянию на 11 сентября было отремонтировано 8 бесплатных камер на общую сумму более 239,7 тыс. грн.

Так, в Киевском СИЗО за эти средства обустроили две камеры по 12 мест и четыре камеры по 3 места, на что потратили 215 тыс. 767 грн.

Кроме того, еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском СИЗО за 17 тыс. 973 грн, а за 5 тыс. 968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО.

"Условия пребывания задержанных в платных и бесплатных камерах все же несколько отличаются. Ведь в улучшенных помещениях лучше санузел, телевизор и кровати. Да и площадь самой камеры на одного человека больше. Однако важно, что на улучшение условий в бесплатных помещениях не было потрачено ни копейки средств налогоплательщиков", - отметил Малюська.

Когда появились платные камеры в СИЗО:

18 апреля Министерство юстиции в рамках тюремной реформы запланировало ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Об этом в видеоблоге на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. Тогда он отметил, что полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

8 мая Министерство юстиции запустило функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в следственных изоляторах.

31 мая в Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

24 июля Министерство юстиции предложило новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи