Условия пребывания граждан в СИЗО существенно хотят улучшить.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал изменения в режиме работы следственных изоляторов.

Об этом он написал в Facebook.

Нововведения, в частности, касаются исполнения решений Европейского суда по правам человека.

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В камерах СИЗО, пишет Малюська, появятся холодильники, но не за государственный счет, а на прогулочных двориках – дополнительные возможности занятий спортом.

Кроме того, адвокатам разрешат лептопы и портативные принтеры.

В свою очередь, задержанным женщинам разрешат иметь украшения из недрагоценных материалов, а гражданам в СИЗО (даже в карцеры) разрешат брать с собой книги.

"И мое любимое: прическа. Длина волос у мужчин может превратиться из просто короткой до более либеральной с лимитом длины в 5 сантиметров", - замечает Малюська.

Когда появились платные камеры в СИЗО:

18 апреля Министерство юстиции в рамках тюремной реформы запланировало ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Об этом в видеоблоге на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. Тогда он отметил, что полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

8 мая Министерство юстиции запустило функционирование платных камер с улучшенными условиями размещение в следственных изоляторах.

31 мая в Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

24 июля Министерство юстиции Украины предложило новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

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Автор: Яна Ставская