Во время обысков у фигуранта обнаружена компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды, а также запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного клирика УПЦ МП в Черкасской области, который оправдывал российскую вооруженную агрессию и призвал РФ захватить всю Украину.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

"Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов. Как оказалось в ходе расследования, иподиакон был сторонником нацизма и одновременно пропагандировал идеи "обновления" Советского Союза и призвал к захвату рашистами всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе проинформировали, что во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды, а также запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

Отмечается, что клирику сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Преступная деятельность УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, священники бывшей УПЦ МП довольно часто попадают в поле зрения правоохранителей. Так, недавно пограничники на въезде в Киев в очередной раз остановили священника бывшей УПЦ МП. В его мобильном телефоне обнаружили пророссийский контент и подписки на Фейсбук-страницы Путина и Януковича. Также священник осуществлял денежные переводы на счета в РФ.

Мужчина призывал к срыву мобилизации в ВСУ, а в 2015 агитировал украинцев уклоняться от военной службы и дезинформировал о Революции Достоинства.

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