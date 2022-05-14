Совсем скоро собака приступит к службе в рядах Национальной гвардии Украины.

Бельгийская овчарка по кличке Бакс, которая ранее служила в Росгвардии, выучила команды на украинском языке меньше чем за месяц.

Об этом рассказал Юрий Шутяк, возглавляющий Николаевскую областную общественную организацию по содействию обороне Украине, передает "Сегодня".

"Собака умная, отличная. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – рассказал Шутяк.

Совсем скоро собака приступит к службе в рядах Национальной гвардии Украины.

"Пока что батальон, в котором находится пес, в резерве", – уточнил активист.

Напомним, ранее сообщалось, как в Николаевской области служебного пса оккупантов, выжившего во время боя, забрали украинские военные.

"После разгрома российских войск собаки разбежались, их было четыре-пять. Этот пес две недели не давался никому в руки. Одна из местных жительниц, Валентина, смогла приручить его. Выставляла еду, чтобы прикармливать пса, также у Валентины во дворе была своя овчарка, сука. Таким образом этот пес и оказался у Валентины. Было даже такое, что Валентине предлагали деньги за эту собаку, потом начали угрожать. Пришлось вмешаться мне. Теперь эта овчарка защищает Николаевскую область", – добавил Шутяк.

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