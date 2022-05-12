Какую собаку завести в частном доме с ребенком и что нужно знать, выбирая себе щенка - читайте в материале УНИАН.

Люди, которые живут в частных домах, практически всегда покупают себе сторожевую собаку. Это удобно и безопасно - такой компаньон не только защитит вас от злоумышленников, но и станет верным другом для всей семьи. УНИАН расскажет, какая она - лучшая собака для частного дома.

Самые неприхотливые собаки для частного дома - перечень

Выбирая себе четвероногого друга, стоит обращать внимание не только на внешний вид животного и личные предпочтения, но и на его "боевые" характеристики.

В зависимости от породы собака более или менее предрасположена к определенным задачам и недостаточная осведомленность о личных характеристиках животного может привести к непредсказуемым последствиям.

Среднеазиатская овчарка

Такая порода считается одной из лучших для частного дома. Среднеазиатские овчарки тысячелетиями воспитывались, как надежные защитники с развитым инстинктом охранника. Благодаря густой шерсти собака может жить зимой в будке, не болея и не замерзая. К посторонним людям такой питомец недоверчив, но для семьи окажется верным и надежным другом. Этих собак довольно сложно дрессировать за их характер, поэтому они нуждаются в опытном хозяине.

Московская сторожевая

Этот вид собак был выведен во времена СССР в результате скрещивания сенбернаров, кавказских овчарок и русских пегих гончих. Огромное животное выглядит устрашающе, но только для незнакомцев, на самом деле, пес будет ласков даже с маленькими детьми. Для собаки такой породы нужен просторный вольер и качественная еда, поэтому, перед покупкой щенка убедитесь, что сможете создать ему условия.

Кавказская овчарка

Собака, внешне похожая на медведя, может достигать 180 см в высоту, если станет на задние лапы. Это одна из древнейших пород, обученная защищать дом человека и стадо домашнего скота. Представители этой породы имеют упрямый, независимый характер, что затрудняет их дрессировку, поэтому новичкам не советуют становиться хозяевами кавказских овчарок. Если остановите свой выбор на данной породе - воспользуйтесь помощью кинолога.

Ротвейлер

Порода, которая многие годы входит в перечень самых опасных собак, тем не менее, таковой, при правильном воспитании, не является. Ротвейлеры характеризуются послушанием, уверенностью в себе, храбростью, зоркостью и приспособленностью, имеют хорошо развитый охранный инстинкт. Новички путают его с агрессивностью, но ротвейлеры весьма нежные и сдержанные по отношению к семье.

Немецкая овчарка

Неизменный обладатель второго места в рейтинге наиболее надежных собак для защиты дома. У немецкой овчарки независимый характер и развитое обоняние, а также усиленный инстинкт защитника - пес может пожертвовать своей жизнью ради вашего благополучия. Такую собаку легко тренировать, благодаря ее природному послушанию, а также немецкая овчарка не нуждается в контроле - единожды обучившись, она будет выполнять свою задачу на "отлично".

Алабай

Идеальная собака для частного дома, которая точно подружится с каждым членом семьи. Главное - понимать, что для алабая очень важны уважение и партнерство, поэтому запаситесь терпением, чтобы завоевать уважение у щенка. Ни в коем случае нельзя применять насилие по отношению к животному - наживете себе врага.

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