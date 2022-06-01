Четвероногий Бер целыми днями переносит пакеты с помощью и работает в волонтерском центре.

В Черновцах пес из Харькова стал "волонтером". Четвероногий Бер целыми днями переносит пакеты с помощью и работает в волонтерском центре.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Собака помогает разгружать фуры, сортировать гуманитарку и успокаивает тех, кто бежал от обстрелов и рашистов. Бtр приехал в Черновцы вместе со своим хозяином из Харькова. Сразу же пес начал "волонтерить".

Бельгийская овчарка Бер стала собакой-переселенцем, в родном Харькове пес играл и изучал новые команды, а теперь у него нет времени на развлечения. Четвероногий помогает с коробками, пакетами и сортировкой. А еще пес не забывает об обеденном перерыве, Бер ходит в специальную комнату и получает лакомства.

Со склада собака носит гуманитарку в волонтерский штаб. В зубах Бер может носить даже 5-килограммовые пакеты. Хозяин четвероногого "волонтера" рассказывает, что в Харькове тот также им помогал и носил сумки.

Еще у Бера есть важная задача. Он успокаивает переселенцев и поддерживает всех, кто грустит. Пес как будто чувствует, кому нужна помощь. После такого "волонтерства" собака сильно устает. Когда Бер приходит домой, он сразу ложится спать.

Хозяин мечтает, чтобы его пес стал звездой и снимался в кино или рекламе. Однако это уже после победы Украины. Пока мужчина и его собака готовятся к другим задачам. Хозяин Бера планирует поехать с ним в МВД, чтобы пес там научился служить.

Ранее УНИАН уже сообщал, что покинутый оккупантами пес Макс теперь служит в рядах Нацгвардии Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: