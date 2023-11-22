По его словам, военные якобы не чувствуют безопасности, когда слышат русский язык.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отметился неоднозначным заявлением в отношении русскоязычных украинцев.

Во время интервью "Радио Свобода", Кремень ответил, Можно ли считать украинцами людей, говорящих на русском языке.

"Нет понятия "русскоязычные", все мы - граждане Украины", - сказал Кремень.

Впрочем, он добавил что военные якобы реагируют на русский язык выстрелом.

"И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – это выстрел. Поэтому украинский - это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимания, где кто находится, "свой-чужой", - отметил он.

Что предшествовало

Перед этим украинское общество всколыхнул резонансный языковой скандал. Ирина Фарион заявила, что бойцы ВСУ должны общаться на фронте исключительно на украинском языке, иначе они якобы "не украинцы". Это заявление вызвало возмущение как военнослужащих, так и гражданских.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что Фарион провоцирует украинское общество, на фронте бок о бок сдерживают врага не только "коренные" украинцы, но и представители различных нацменьшинств.

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