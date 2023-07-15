Во время пребывания в Польше украинские экономические мигранты, а затем и военные беженцы могли воочию убедиться, какие преимущества и перспективы дает членство страны в НАТО и ЕС.

Перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на Родину после окончания войны.

Об этом свидетельствует исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", организовано миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что 43% военных беженцев и 40% мигрантов из Украины, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, выразили готовность вернуться в Украину, если она присоединится к Североатлантическому альянсу. Кроме того, 51% беженцев, которые нашли убежище в Польше после полномасштабного вторжения, и аж 67% экономических мигрантов, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, указывают на перспективу вступления Украины в Европейский Союз как наиболее мотивирующий фактор для возвращения.

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Во время пребывания в Польше украинские экономические мигранты, а затем и военные беженцы могли воочию убедиться, какие преимущества и перспективы дает членство страны в НАТО и ЕС.

Среди других факторов, побуждающих к возвращению, респонденты также называют экономические проблемы, такие как повышение заработной платы, улучшение условий труда и облегчение ведения бизнеса. Кроме того, для них важны семейные аспекты, например возможность воссоединения с родными, которые остались в Украине. Также, как мигранты, так и беженцы подчеркивают необходимость ряда реформ в сферах юстиции, здравоохранения, образования и безопасности.

Как проводился опрос - подробности

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины. Анкета опроса была разработана миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

Украинские беженцы в Польше

Почти вдвое уменьшилось количество украинцев в Польше, которые ездят лечиться на родину. До полномасштабного вторжения 22% граждан Украины заявляли, что в случае проблем со здоровьем едут в Украину.