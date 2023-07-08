По мнению авторов, главными причинами такого решения являются опасения и трудности, связанные с войной в Украине.

Почти вдвое уменьшилась количество украинцев в Польше, которые ездят лечиться на родину. До полномасштабного вторжения 22% граждан Украины заявляли, что в случае проблем со здоровьем едут в Украину.

В 2023 году 10% граждан Украины едут решать проблемы со здоровьем домой. Это данные исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", организованного миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

По мнению авторов, главными причинами такого решения являются опасения и трудности, связанные с войной в Украине.

Видео дня

Граждане Украины все чаще пользуются медицинской помощью в Польше, как государственной, так и частной. На 8% увеличился процент граждан Украины, заявивших о пользовании государственными медицинскими услугами в Польше - с 37% в 2021 году до 45% сегодня.

Эксперты объясняют это приспособлением польских медицинских учреждений к потребностям иностранцев и постепенной адаптацией самих мигрантов к польской системе здравоохранения. Также "специальный закон" в 2022 году значительно упростил пользование государственной медициной украинским беженцам в Польше. Большинство из них, аж 55%, заявляют, что пользуются государственной медицинской помощью.

Каждый четвертый гражданин Украины (25%) утверждает, что пользуется частными медицинскими учреждениями в Польше. Среди экономических мигрантов, приехавших в Польшу до полномасштабного вторжения, этот процент вырос с 28% в 2021 году до 31% сегодня. Кроме того, больше украинцев в Польше заявляют о самолечении (рост с 22% до 33% за 2 года). По мнению экспертов, это одно из последствий пандемии COVID-19, которая существенно способствовала развитию телемедицины (телефонных услуг в медицине).

На конец марта 2023 года количество граждан Украины, зарегистрированных в ZUS (Управление социального страхования), составило 742 тыс. человек. Это на 11,3% больше, чем на конец марта прошлого года. Граждане Украины составляют 69,1% всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,6% всех застрахованных лиц.

Как проводился опрос

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины. Анкета опроса была разработана миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

Украинские беженцы в Польше - детали

С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) - до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто - примерно 25,3 тыс. грн,) для тех, кто работает по трудовому договору.