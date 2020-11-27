В Киеве перевозили самолет / фото t.me/kyiv_n
Ночью на дорогах Киева засняли транспортировку самолета.
Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».
«Около полуночи на Большой Кольцевой в районе ТЦ «Апрель» водители заметили машину, перевозившую самолет в сопровождении полиции», – отмечается в сообщении.
В Киеве перевозили самолет / фото t.me/kyiv_n
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