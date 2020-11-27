Автомобиль с самолетом заметили около полуночи.

Ночью на дорогах Киева засняли транспортировку самолета.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».

«Около полуночи на Большой Кольцевой в районе ТЦ «Апрель» водители заметили машину, перевозившую самолет в сопровождении полиции», – отмечается в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц