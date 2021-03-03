Сегодня нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени", который предусматривает отмену перевода часов.

Во время рассмотрения законопроекта об отмене перевода часов первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что его цель оставить Украину на зимнем времени.

Читайте такжеРада дала "зеленый свет" отмене перехода на летнее или зимнее время"Основная идеология этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", - сказал Стефанчук, который является автором законопроекта.

В заключительных положениях законопроекта №4201 отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Поэтому, если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением парламентарии предусмотрят поправку, согласно которой в Украине в последний раз часы будут переведены 25 октября, передает strana.ua.

Перевод часов в Украине

Сегодня нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени", который предусматривает отмену перевода часов. Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.

Также мы сообщали, что Стефанчук подготовил этот законопроект еще в октябре 2020 года. В документе указано, что он "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации".

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Автор: УНИАН