Предусмотрено, что на территории Украины исчисления времени осуществляется в соответствии с киевского времени.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об исчислении времени в Украине» (№4201).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов.

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Законопроектом предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который является автором законопроекта, отметил, что этот вопрос должен регламентироваться законами Украины, а не решениями правительства, как это есть по состоянию на сегодня.

Стефанчук отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на состояние здоровья граждан. По его словам, утверждение, что перевод стрелок часов помогает энергосбережению является мифом.

Что предусматривает законопроект

Законопроектом предусмотрено, что на территории Украины исчисления времени осуществляется в соответствии с киевского времени, что является единым для всей территории Украины. Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Проект закона определяет правовые основы установления единиц времени, вычисления времени и регулирует отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что каждый год переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с 24 на 25 октября. Так, в частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично.

Перевод часов

В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00. Так что, вставать этим воскресным утром придется пораньше.

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов. В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

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Автор: Надя Пришляк