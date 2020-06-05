Аваков о перестрелке в Броварах: это искусственно созданный конфликт между перевозчиками

По мнению министра, конфликт стал следствием коррупции во время выдачи разрешений на перевозки в Киевской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что перестрелка в Броварах стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере госконтроля за выдачей разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Часе правительства в парламенте.

«Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородных пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

1 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что суд арестовал 20 задержанных по подозрению в причастности к перестрелке в Броварах.

Также 1 июня суд заочно арестовал одного подозреваемого, который находится в розыске, а двух других, которые сотрудничают со следствием и признали вину, отправили под домашний арест.

3 июня суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым в участии в перестрелке - четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога; одному - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч 300 гривень, еще одному - круглосуточный домашний арест.

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