Родители девочки умерли: мама - от рака, отец - от другой болезни. С 2017 она на учете и под опекой.

История о 16-летней девочке, перешедшей минное поле, чтобы попасть из оккупированной Горловки на подконтрольную Украине территорию, получила продолжение.

Как узнало издание "Левый берег", ребенок убегал из дома из-за семейных неурядиц, а не из-за желания жить под оккупацией.

Читайте такжеСобирал информацию о военных: СБУ задержала боевика "ДНР" (фото)"Она вообще-то заблудилась. Но возвращаться не хочет из-за сложных отношений с бабушкой. Подростки, - пожимает плечами, мол, ничего необычного. И о желании вернуться в Горловку мы еще услышим и вторую версию", - говорит Наталия, руководитель службы по делам детей.

По информации журналистов, с девочкой пообщались представители СБУ и убедились, что она не является шпионкой боевиков.

Психологи считают, что подросток все же захочет вернуться домой.

"Ребенок просто потерялся. Я переживаю за ее будущее, потому что она захочет вернуться домой — и будет там врагом... Девочка просто заблудилась", - говорит психолог Елена.

Девочка сначала, по ее же словам, просила, чтобы ее отвезли в оккупированную Горловку, но ее не отпустили.

Девочка из оккупированной Горловки перешла минные поля: что известно

28 мая сообщалось, что полиция Донетчины взяла под опеку 16-летнюю жительницу так называемой "ДНР", которая якобы сбежала из оккупированной территории, перейдя минные поля.

Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой «ДНР».

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко