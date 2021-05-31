История о 16-летней девочке, перешедшей минное поле, чтобы попасть из оккупированной Горловки на подконтрольную Украине территорию, получила продолжение.
Как узнало издание "Левый берег", ребенок убегал из дома из-за семейных неурядиц, а не из-за желания жить под оккупацией.
Читайте такжеСобирал информацию о военных: СБУ задержала боевика "ДНР" (фото)"Она вообще-то заблудилась. Но возвращаться не хочет из-за сложных отношений с бабушкой. Подростки, - пожимает плечами, мол, ничего необычного. И о желании вернуться в Горловку мы еще услышим и вторую версию", - говорит Наталия, руководитель службы по делам детей.
По информации журналистов, с девочкой пообщались представители СБУ и убедились, что она не является шпионкой боевиков.
Психологи считают, что подросток все же захочет вернуться домой.
"Ребенок просто потерялся. Я переживаю за ее будущее, потому что она захочет вернуться домой — и будет там врагом... Девочка просто заблудилась", - говорит психолог Елена.
Девочка сначала, по ее же словам, просила, чтобы ее отвезли в оккупированную Горловку, но ее не отпустили.
Девочка из оккупированной Горловки перешла минные поля: что известно
28 мая сообщалось, что полиция Донетчины взяла под опеку 16-летнюю жительницу так называемой "ДНР", которая якобы сбежала из оккупированной территории, перейдя минные поля.
Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой «ДНР».
До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.
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