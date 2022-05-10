По мнению граждан, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса", "Героев Днепра" - "Героев Украины", "Минская" - "Варшавская", а "Дружбы народов" - "Ботаническая".

В Киеве завершили отбор предложения новых названий станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

По словам начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского, свою позицию относительно новых названий 5 станций метро высказали 170 тыс. 646 пользователей.

Так, по мнению людей, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса", "Героев Днепра" - "Героев Украины", "Минская" - "Варшавская", а "Дружбы народов" - "Ботаническая".

Отмечается, что отбор предложений проводился до 1 мая, а до 9 мая продолжалось рейтингование 5 самых популярных вариантов.

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседание Киевского городского совета", - добавили в метрополитене.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине после полномасштабного вторжения РФ началась волна "дерусификации" городских объектов, чтобы уменьшить информационный и культурный влияние московских нарративов, создание предпосылок для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности и деколонизации топонимики.

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