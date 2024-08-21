В профильном министерстве хотят привлекать пенсионеров к трудовой деятельности.

Сейчас правительство не планирует пересматривать пенсионный возраст в Украине. Текущая схема является оптимальной, рассказала в интервью "Укринформу" министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. При этом в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может выйти на пенсию. Теперь, по моему мнению, это - неплохой вариант", - говорит она.

Вместе с тем Жолнович отмечает, что человек в 65 лет - "это не дедушка с седой бородой", а "еще очень активная личность". По мнению министра, даже на пенсии человек имеет хорошие возможности делать вклад в экономику, и поэтому стоит, по мнению Жолнович, привлекать пенсионеров к продолжению трудовой деятельности.

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"Будем работать, чтобы обновлять навыки людей пожилого возраста, давать им новые навыки, например, - по цифровой грамотности, чтобы они могли оставаться на рынке труда как можно дольше", - рассказывает руководительница Минсоца.

Пенсионеры в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, до войны в Украине процветал эйджизм, то есть дискриминация рабочих по возрасту. Но сейчас работодатели наоборот "охотятся" на пенсионеров, потому что тех не могут мобилизовать.

Также мы рассказывали, что украинцы могут докупить страховой стаж для получения высшей пенсии. Для этого не нужно посещать госучреждения, все можно сделать онлайн.

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