Для этого не нужно посещать госучреждения, все можно сделать онлайн.

Украинцам доступен инструмент покупки страхового стажа. Это поможет получать более высокую пенсию в будущем. На сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, который позволяет это сделать всего за несколько шагов.

Согласно данным правительства, не нужно посещать госучреждения, все можно сделать онлайн. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в систем общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ. Периодичность и размер уплаты лицо определяет самостоятельно.

Для заключения договора нужно следовать такому алгоритму:

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войти в личный кабинет ПФУ по использованию квалифицированной электронной подписи, "Дія.підпису" или системы GOV.ID;

выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ", далее нажать "Договор на добровольное участие";

внести персональные данные лица, в пользу которого делаются взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения);

дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;

подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

оплатить взносы, выбрав удобный способ – через Portmone или платежное поручение.

Стаж могут купить застрахованные и незастрахованные граждане от 16 лет одной из категорий:

трудоустроенные за рубежом, но хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем дохода, которые хотят увеличить размер пенсий в будущем.

Делать взносы можно как за себя, так и за другого человека.

Чтобы неработающему лицу был засчитан полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен как минимум минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле: минимальная зарплата×22%. С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 грн. Уплаченные суммы зачисляются по месяцам, в котором средства поступили на счет ПФУ.

Пенсии в Украине

По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5816,62 грн, что на 431,37 грн больше, чем в начале года (5385,25 грн). Из указанного количества 2,7 млн работающих пенсионеров сейчас в среднем получают 6216,2 грн.

В случае умершего кормильца семьи, право на пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего, прежде всего это муж или жена, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют группу инвалидности. Также это могут быть родители умершего или его несовершеннолетние дети.

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