Вора в законе Сергея Олейника ("Умку") Печерский суд отпустил из-под стражи.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.
По ее словам, сегодня Печерский районный суд освободил из-под стражи Сергея Олейника, избрав ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Калиновская добавила, что полиция будет подавать апелляционную жалобу на решение судьи Сергея Вовка.
Читайте такжеУ политзаключенного Газиева в российском СИЗО случился микроинсультКак сообщал УНИАН, Олейник, который считался одним из самых влиятельных "воров в законе" в Украине, был задержан 19 мая.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, он вместе с еще одним "вором в законе" по прозвищу "Лаша Сван" контролировал криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части западного региона.
21 мая ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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