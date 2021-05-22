Суд отправил Умку на 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

21 мая Печерский суд арестовал "вора в законе" Умку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

Суд отправил Умку на 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

"Умке" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".

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Что этому предшествовало

Накануне силовики задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищу Умка и Лаша Сван. У них изъяли во время обысков 3,2 млн долларов.

Как сообщили в Нацполиции, средства являются так называемым преступным общаком, сбор и распределение которого контролировали задержанные.

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Автор: Олег Давыгора