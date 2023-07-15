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Новость об аресте экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Паши Мерседеса) долетела до Москвы и наделала там много шума.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", скандальный патриарх Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с арестом Паши Мерседеса.

В этом письме патриарх, который благословляет оккупантов на убийства украинцев, призвал принять меры для защиты митрополита УПЦ МП, поскольку арест якобы может привести к его смерти.

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Дело Паши "Мерседеса"

Напомним, что в апреле экс-наместнику Лавры Павлу Лебедю вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест.

Впрочем, недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности Петра Лебедя и сообщила ему новое подозрение.

Вчера Соломенский суд Киева города Киева решил, что экс-наместник Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь (Паша "Мерседес") должен находиться под стражей.

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