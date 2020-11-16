42-летний Пашинин впервые официально женился. Это произошло в конце октября, но новость облетела СМИ только сейчас.

Звезда российских сериалов Анатолий Пашинин, воевавший в рядах ВСУ на Донбассе, женился в Чернигове.

Избранницей артиста стала Леся Задесенец, по информации СМИ, они встречались несколько лет. О радостном событии в личной жизни Пашинин сообщил на своей странице в Facebook.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла предложение руки и сердца", — рассказал Анатолий и опубликовал свидетельство о браке.

Почему Анатолий Пашинин решил пойти воевать на Донбасс

Анатолий Пашинин пришел воевать на Донбасс в составе 8-го батальона Украинские добровольческой армии в августе 2017 года.

Позже он объяснил, почему решил воевать за Украину. По словам актера, в своем возрасте он уже не может заниматься построением государства, поскольку это дело "молодых ребят", которым сегодня 19-21 год. Но он чувствует в себе силы "расчистить для них будущее".

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Автор: Ольга Робейко