Харьковский парк Горького хочет купить парковочные места для велосипедов

За одну велопарковку в парке готовы заплатить около 16 000 грн. Закупку проведут по упрощенной процедуре.

В Харькове центральный парк культуры и отдыха им. Горького покупает велосипедные парковки за 197 892 грн.

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Это стало известно из соответствующего тендера, опубликованного на сайте публичных закупок ProZorro, передает 2day.kh.ua.

Согласно документации, парк заказывает велопарковки из нержавеющей стали, каждая рассчитана на четыре велосипеда. Всего - 12 штук. Высота такой парковки составит 800 мм, длина - 1500 мм и диаметр - 50 мм.

Корпус велосипедной парковки - это стойка, представляющая собой изогнутую в двух местах трубу, и основание из двух профильных труб.

"Стойка парковки должна быть оборудована планкой из полированной нержавеющей стали марки ANSI 304 4 N с вырезанным обозначением велосипеда и фланцами для крепления к основанию на 4 болта", - сказано в документации.

Парк просит три года гарантии на такие велопарковки. Поставить товар должны будут до 30 июня 2020 года. Отметим, сегодня в Украине можно найти велопарковки на четыре велосипеда от 2470 грн.

Ранее парк Горького объявил тендеры на закупку услуги по ремонту лавочек, опор системы внешнего освещения и систем для полива за 199 923,60 грн, 198 600 грн и 199 047,60 грн соответственно. Общая сумма ремонта составит 597 571,2 грн. Закупка тоже будет происходить по упрощенной процедуре.

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