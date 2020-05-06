Грабили прохожих: на Харьковщине отдадут под суд полицейского с сообщником

Милиционера и его приятеля обвиняют в нападениях на граждан с целью завладения имуществом.

Прокуратура Харьковской области завершила расследование производства в отношении полицейского и его сообщника, которые обвиняются в нападениях на прохожих с целью завладения имуществом.

Читайте такжеПодсыпал в напитки психотроп: в Киеве к 13 годам тюрьмы приговорили клофелинщикаКак сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, направлен в суд обвинительный акт в отношении полицейского и еще одного человека по факту похищения чужого имущества, сопряженного с насилием, и разбоя (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Начальник отдела прокуратуры Харьковской области Владимир Лымарь сообщил, что в октябре 2019 года работник отдела полиции в метрополитене ГУНП Харьковской области, вступив в сговор со своим знакомым, на территории Московского района Харькова напали на прохожего. Они нанесли ему несколько ударов в область головы и туловища, после чего завладели имуществом пострадавшего.

Кроме того, эти же злоумышленники в ноябре 2019 совершили разбой на территории Киевского района: напали на прохожего, нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу и, угрожая ножом, завладели имуществом. Пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 10,5 тысяч гривень.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

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