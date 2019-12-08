Папа Римский молился сегодня «за плоды мира» от «нормандской встречи»

Во время воскресной встречи с верующими понтифик заверил в том, что молится за положительные результаты встречи представителей высокого уровня в Париже 9 декабря.

Папа Римский Франциск молился сегодня «за плоды мира» от «нормандской встречи», запланированной на 9 декабря в Париже.

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Как сообщают «Новости Ватикана», встречаясь сегодня с верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву «Ангел Господень», он посвятил несколько слов запланированной на завтра встрече в «нормандском формате» руководителей Германии, Франции, Украины и России.

«Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии для поисков решения болезненного конфликта, который уже годы длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир, и призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога принесла плоды мира для этих территорий и их населения», - сказал понтифик.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2019 года в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.