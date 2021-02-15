Жена политического деятеля Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко в образе паломницы анонсировала создание нового шоу.
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Соответсвующее видео она опубликовала в своем Instagram.
В одном из эпизодов Марченко идет по дороге вместе с участниками крестного хода в необычном плаще. В следующем кадре ее можно увидеть идущей по узкому каменному коридору в косынке и со свечей в руках.
Ранее Марченко в анонсе своего нового проекта "Паломница", рассказывала, что на этот "духовный подвиг" ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий. Программа была снята в жанре авторского кино.
Отметим, что на днях Оксану Марченко добавили в черный список сайта «Миротворец». На сайте Оксану Марченко также назвали противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.
Санкции против телеканалов Медведчука: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжаются на YouTube.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что телеканалы «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» финансировались со стороны Российской Федерации, а их блокировка «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова».
- После введения санкций в базу «Миротворца» уже попала гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.
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