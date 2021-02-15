Несколько дней назад Марченко угодила на сайт "Миротворец". Ее назвали противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

Жена политического деятеля Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко в образе паломницы анонсировала создание нового шоу.

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Соответсвующее видео она опубликовала в своем Instagram.

В одном из эпизодов Марченко идет по дороге вместе с участниками крестного хода в необычном плаще. В следующем кадре ее можно увидеть идущей по узкому каменному коридору в косынке и со свечей в руках.

Ранее Марченко в анонсе своего нового проекта "Паломница", рассказывала, что на этот "духовный подвиг" ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий. Программа была снята в жанре авторского кино.

Отметим, что на днях Оксану Марченко добавили в черный список сайта «Миротворец». На сайте Оксану Марченко также назвали противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

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Автор: УНИАН